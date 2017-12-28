В Украине сократился уровень бедности - министр соцполитики

Уровень бедности в Украине снизился на 15,1 п.п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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"Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и повышение средней зарплаты", - сказал Рева.

По словам министра, фонд оплаты труда за год вырос на 36,1%, или на 211 миллиарда гривень, до 796,3 миллиарда гривень.

Министр также уточнил, что среди работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7377 гривень.