В Кабмине подсчитали, сколько миллионов "теневых" работников в Украине

Уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 миллиона с 4 миллионов работающих нелегально человек.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"В теневой экономике было занято в 2016 году 4 миллиона человек. Сейчас количество занятых в теневой экономике снизилось на 300 тысяч человек", - сказал он.

По словам министра, в результате проверок инспекции по труду в 2017 году 700 работодателей оформили трудовые отношение со своими сотрудниками.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в январе-октябре при проверке субъектов хозяйствования выявила 3,5 тысячи наемных работников без официального оформления трудовых отношений.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.