Освобождённым вчера украинским пленным могут выплатить по 100 тысяч

Министерство социальной политики предлагает выплатить освобождённым 27 декабря из плена контролируемых Россией боевиков 73 украинцам по 100 тысяч гривень.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы предлагаем выплатить по 100 тысяч гривень", - сказал Рева.

Он отметил, что выделение данных средств предусмотрено проектом постановления правительства, которое подготовило Минсоцполитики.

По словам Ревы, сегодня министерство получит полный перечень освобожденных граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.