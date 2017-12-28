Освобождённым вчера украинским пленным могут выплатить по 100 тысяч

14:05, 28 декабря 2017
Финансы
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О такой инициативе журналистам сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

REUTERS

Министерство социальной политики предлагает выплатить освобождённым 27 декабря из плена контролируемых Россией боевиков 73 украинцам по 100 тысяч гривень.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы предлагаем выплатить по 100 тысяч гривень", - сказал Рева.

Он отметил, что выделение данных средств предусмотрено проектом постановления правительства, которое подготовило Минсоцполитики.

По словам Ревы, сегодня министерство получит полный перечень освобожденных граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен пленными#обмен пленными завершился