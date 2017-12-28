"Подарок" под елку: гривня опустилась ниже психологической отметки в 28 за доллар
Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,13/28,17 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 18 копеек.
В четверг, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,13/28,17 грн/долл., что на 18 копеек ниже уровня открытия торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,56/33,61 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4888/0,4899 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 28,0602 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 245,90 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в среду, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,95/27,98 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,22/33,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4750/0,4760 грн/рубль.