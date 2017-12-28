Конфискованные деньги Януковича находятся в Госказначействе – "Ощадбанк"

Государственный «Ощадбанк» заявляет о нахождении конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения на счетах Государственной казначейской службы Украины.

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Об этом говорится в заявлении правления «Ощадбанка» в ответ на информацию в СМИ об обысках в финучреждении, проводимых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о конфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

«Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в «незаконном списании» не имеют никаких оснований. «Ощадбанк» действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в заявлении.

В банке подчеркнули, что в рамках законодательства Украины вступивший в законную силу приговор суда является обязательным и подлежит безусловному исполнению на всей территории Украины, а спецконфискация - это возврат активов в собственность государства, что и было сделано.

«Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины», - сказано в заявлении.

В банке отметили, что обвинения в адрес его должностных лиц являются безосновательными, однако заверили в готовности сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий.

Также банк обратился к руководству государства и своему акционеру в лице Кабинета министров, руководству Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда перечисливший в доход госбюджета средства по решению суда госбанк становится объектом преследования со стороны государства.

«Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный ущерб деловой репутации как государственного банка, так и системы госуправления в целом», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл.