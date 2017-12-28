Частные переводы в Украину превысили $5 миллиардов: топ-10 стран, откуда "пришли" деньги

Объем частных денежных переводов в Украину за 9 месяцев 2017 года составил 5,192 млрд долл. США, что на 1,187 млрд долл., или на 29,6%, больше показателя за аналогичный период 2016 года.

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По информации НБУ, в том числе через корреспондентские счета банков за этот период поступило 2,093 млрд долл., через международные платёжные системы – 1,670 млрд долл., по неформальным каналам – 1,429 млрд долл.

Из полученных средств оплата труда составила 3,059 млрд долл., из которых 811 млн долл. поступили через неформальные каналы.

Согласно приведенным данным, объем поступлений средств из США за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 24,6% - до 547 млн долл., в то время как объем поступлений из России сократился на 39,3% - до 460 млн долл.

В результате США заняли место лидера по объему частных денежных переводов в Украину, которое ранее занимала Россия.

Помимо США и РФ, в десятку стран-лидеров по объему частных переводов в Украину вошли Германия (252 млн долл.), Великобритания (243 млн долл.), Кипр (219 млн долл.), Израиль (201 млн долл.), Италия (165 млн долл.), Греция (138 млн долл.), Польша (117 млн долл.), Объединенные Арабские Эмираты (91 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2016 году составил 5,425 млрд долл., что на 5,3% выше показателя за 2015 год.