В Украине еще один банк самоликвидировался

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Кредит Оптима Банка», который принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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Как сообщается на сайте НБУ, такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Регулятор отметил, что «Кредит Оптима Банк» стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.

Ранее Нацбанк по аналогичной процедуре отозвал лицензии у банков «Финансовый партнер», «Апекс-Банк» и «Промышленно-финансовый банк».

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн.

С 23 декабря Национальный банк смягчил график докапитализации небольших банков, в том числе сдвинул срок пополнения капитала до 300 млн грн на 2 года – до 11 июля 2020 года, до 400 млн грн – на 3 года, или до 11 июля 2022 года.

Срок докапитализации банков до 500 млн грн остался неизменным – до 11 июля 2024 года.

23 марта Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.