Astrum: понедельник-вторник будут решающими для гривни

Понедельник-вторник следующей недели будут иметь решающее значение для дальнейшего положения гривни, поскольку НБУ будет присутствовать на рынке.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что на межбанковском валютном рынке в пятницу, 12 июня, было зафиксировано снижение гривни, которое стало самым значительным колебанием украинской валюты за месяц. Гривня потеряла 2 копейки и закрылась на уровне UAH/USD 7,6380-7,6465, напомнил экономист.

А.БЛИНОВ связывает такую «нервозность» с неясностью вокруг планов правительства по увеличению капитала «Нафтогаза» посредством эмиссии внутренних облигаций. «Многие украинские эксперты выразили озабоченность по поводу инфляционных и девальвационных последствий этого решения, однако мы не разделяем этих опасений», - сообщил экономист.

Напомним, на украинском межбанке в пятницу, 12 июня, торги по доллару США открылись котировками 7,6125/7,6315, к 11:00 сузился спрэд – 7,6155/7,6290, а к 12:00 цены выросли до 7,6360/7,6505. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6380/7,6465 грн./долл.

Нацбанк в пятницу не проводил запланированный аукцион по продаже евро в связи с отсутствием заявок на покупку европейской валюты.

Как сообщал УНИАН, 11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

В настоящее время уставный фонд НАК составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.