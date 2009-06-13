Эксперт прогнозирует рост предложений кредитов в гривне

В ближайшем будущем на рынке кредитования физических лиц ожидается постепенный рост количества предложений кредитов в гривне .

Такое мнение высказал УНИАН директор департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Виктор ВАЛЬКО.

По его информации, в период с 8 по 12 июня 2009 года на рынке кредитования физических лиц существенных изменений не произошло. Появилось несколько новых предложений по кредитам на приобретение транспорта по ставкам в пределах от 20,49% до 33.8% годовых. Срок кредитования 2-3 года, с авансовым взносом от 30%.

Как отметил В.ВАЛЬКО, возобновляются кредиты под товары, которые можно оформить в торговых центрах. Эффективные ставки (с учетом всех комиссий) по таким кредитам составляют от 55% до 87,0% годовых.

По словам В.ВАЛЬКО, «возобновление кредитования некоторыми, в особенности некрупными банками, связано с возникновением благоприятной ситуации (в связи с практически полным отсутствием конкуренции) для привлечения потенциальных клиентов с перспективой на будущий рост рынка кредитования».

В.ВАЛЬКО также сообщил, что внимание участников рынка в последние дни было приковано к Постановлению НБУ № 328 «О мерах по обеспечению погашения кредитов». Приняв этот закон, Национальный банк урегулировал порядок реструктуризации банками кредитов, а также будет предоставлять льготы банкам, которые пойдут навстречу заемщикам и согласятся изменить валюту кредита с иностранной на национальную. Этот шаг НБУ позволит банкам проводить конвертацию валютных кредитов в гривневые с меньшими потерями.