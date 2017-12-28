Гривня в официальных курсах Нацбанка опустилась ниже 28 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2806.7223 (28 декабря – 2794.8466)

100 EUR – 3349.5424 (28 декабря – 3324.4700)

10 RUR – 4.8703 (28 декабря – 4.8645)

В четверг, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,07/28,11 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,5352/33,5830 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,0672 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 688 сделок на сумму 403,38 млн долл.