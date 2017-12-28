Сколько зарабатывают украинцы: Госстат подсчитал среднюю зарплату

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с прошлым месяцем выросла на 0,4% - до 7479 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Реальная заработная плата в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,5%, а по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 21,4%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 грн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн.