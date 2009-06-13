Тимошенко поручила Минфину разработать изменения в бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов до 17 июня разработать и внести на рассмотрение правительства проект Закона «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете на 2009 год», предусматривающий увеличение резервного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Я прошу сформировать протокольное поручение и на всю сумму, которую необходимо выделить на преодоление последствий стихийных явлений в Волынской области, а, кроме того, у нас есть ущерб и по Ривненской, и по Закарпатской, и по Львовской, я прошу всю сумму просчитать до среды (17 июня – УНИАН), и в среду на эту общую сумму выделить деньги дополнительными изменениями в бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что бюджет резервного фонда будет увеличен ровно настолько, насколько потребуется средств для ликвидации последствий сильных дождей и ураганов.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству аграрной политики и Министерству по региональной политике и строительству изучить и до 17 июня представить правительству обобщенные данные по всем пострадавшим областям.

«Изучите по всем областям, где пострадали посевы, где пострадали жилые дома, чтобы не получилось так, что мы выделим помощь пяти районам Волынской области, а всех остальных бросили на произвол судьбы. Нужно сделать так, чтобы здесь не было несправедливости», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА сообщил, что в ночь с 12 на 13 июня в результате усложнения погодных условий пострадали 10 областей Украины. «К счастью, жертв и пострадавших нет», - добавил В.ШАНДРА.