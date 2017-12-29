Экономика Украины - 2018: ускорение роста при высокой инфляции

По прогнозам опрошенных УНИАН ведущих аналитиков, экономика Украины в 2018 году продолжит восстанавливаться после глубокого падения в 2014-2015 годах и даже и ускорит свой рост до 3% по сравнению с 2016 и 2017 годами, когда ВВП вырос на, соответственно, 2,3% и около 2%.

Украинские экономисты ожидают, что в наступающем году промышленное производство вырастет на 3,3%, а инфляция замедлится до 11,5% с 13-14% в 2017 году. Эксперты прогнозируют рост в 2018 году золотовалютных резервов страны до 20,7 млрд долл. с 19 млрд долл. на конец 2017 года. При этом среднегодовой курс гривни, по мнению аналитиков, не должен выйти за рамки диапазона 27-30 грн/долл.

Прогнозы аналитиков говорят о том, что, несмотря на ускорение темпов восстановления в следующем году, Украина, скорее всего, не продемонстрирует взрывного экономического подъема. Тем не менее, в условиях предвыборного сезона 2018 года и замедления темпов непопулярных экономических реформ трехпроцентный рост является движением вперед.

Реформы и изменения, которые были внедрены в уходящем 2017 году, снизили давление некоторых острых проблем на экономику нашей страны. Среди принятых важных решений можно назвать автоматическое возмещение и блокировку НДС, которые привели к ликвидации коррупционных схем в этой сфере и проблем бизнеса с получением возмещения.

Повышение вдвое в 2017 году минимальной зарплаты позволило поднять потребительский спрос, увеличить доходы Пенсионного фонда за счет роста базы начисления ЕСВ и вывести из тени, по разным оценкам, до десятой части всех украинских предприятий.

Пенсионная реформа, поддержанная в уходящем году Верховной Радой, позволила поднять пенсии 5,6 млн пенсионерам, а также ввела новый показатель минимального страхового стажа для выхода на пенсию и зависимость уровня пенсионного обеспечения от стажа, что в будущем снизит нагрузку на госбюджет.

Банковский сектор в 2017 году смог выйти на прибыльную деятельность после глобальной чистки системы, проведенной Национальным банком в 2014-2016 годах, ставки по банковским кредитам и депозитам начали снижаться, а ликвидность системы стала расти, создавая базу для восстановления кредитования.

Тем не менее, не все запланированные на 2017 год показатели были достигнуты. Инфляция по итогам года значительно отклонилась от целевых ориентиров Центробанка в 8% и достигла порядка 13-14%.

Восстановление промышленности в прошлом году было прервано разрывом торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в результате чего экономика нашей страны потеряла до полутора процентов роста ВВП.

Торможение с принятием закона о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также нежелание правительства поднимать цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне привели к приостановке сотрудничества Украины с МВФ и, соответственно, остановке привлечения внешнего финансирования и со стороны Европейского Союза, и Всемирного банка.

Все это повлияло на настроение иностранных инвесторов, которые снизили вложения в нашу страну с 4,4 млрд долл. в 2016 году до 2,5 млрд долл. в 2017 году. По данным Госстата, рост ВВП в третьем квартале 2017 года замедлился до 2,1% с 2,3% во втором квартале, причем основой роста при дефиците инвестиций стал подъем потребления.

При этом такой источник роста как потребительский спрос, кроме роста ВВП, ведет к росту инфляции, что в итоге приводит к падению реальных доходов граждан. Поэтому для того, чтобы рост экономики был не только на бумаге, но и ощутим гражданами страны, правительству и законодателям необходимо работать над улучшением инвестиционного климата и продолжать реформирование всех сфер жизни общества и государства. Без прогресса в ключевых для бизнеса и инвесторов вопросах достичь ускорения роста до 5-8% в год невозможно. А без этого восстановление благосостояния на уровне докризисного 2013 года займет еще порядка пяти-шести лет.

«Поскольку структурные реформы остановились, мы не видим сильных драйверов ни для экономики, ни для инвестиций. Частично ситуацию может спасти потребительский спрос, но следует понимать, что это - инфляционный источник роста. Без большой приватизации, валютной либерализации и открытия рынка земли мы не видим весомых положительных факторов, которые могли бы вывести рост на новую ступень», - считают эксперты Центра экономической стратегии.

Аналитики отметили, что пока украинская власть не будет системно демонстрировать готовность реализовывать структурные реформы, существенного притока инвестиций ждать не стоит. И хотя в уходящем году правительству удалось заключить соглашение с американской компаний GeneralElectric о локализации производства локомотивов и договориться о привлечении китайских инвестиций в банковский сектор, это - договоренности верхнего политического уровня, а не признак скорого инвестиционного дождя.

Без принятия законодательства о приватизации, открытия рынка земли, реформы судебной системы с повышением уровня защиты прав собственности и валютной либерализации - существенный приток иностранных инвестиций маловероятен.

Правительство рассчитывает на принятие в первой половине 2018 года при поддержке парламента важных решений, которые позволят достигнуть в последующие годы экономического роста в пять-семь процентов.

«На самом деле я считаю, что, если нам удастся консолидироваться и принять около десяти инициатив экономических, в четвертом квартале 2018 года будет супер-классный экономический рост», - заявил премьер-министр ВладимирГройсман на своей итоговой пресс-конференции.

Тем не менее, пока правительство закладывает в расчет основных финансовых документов страны сдержанный рост экономики на три процента, что ниже прогнозов МВФ и Центробанка, которые считают, что ВВП Украины по итогам 2018 года вырастет на 3,2%. Всемирный банк считает, что рост экономики Украины составит 3,5%.

Прогнозы экспертов

Опрошенные УНИАН эксперты уверяют, что в следующем году экономике нашей страны необходимо будет справляться не только с макроэкономическими вызовами, но и политическими рисками торможения реформ. Тем не менее, по их мнению, экономика Украины в 2018 году сможет вырасти на 3%.

Как подчеркивают аналитики, экономический рост в следующем году будет основан на улучшении показателей мировых ресурсных цен и, соответственно, росте экспорта и внутреннего потребления. В то время как для ускорения экономического подъема нашей стране необходимы будут иностранные инвестиции, а они невозможны без проведения земельной реформы, успешной приватизации и усиления защиты прав инвесторов.

Кроме того, аналитики единодушно называют главным риском следующего года отсутствие сотрудничества с МВФ, которое будет зависеть от политической воли властей в сложный период подготовки к запланированным на 2019 год президентским и парламентским выборам.

Глава департамента аналитики инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий:

Экономика демонстрирует уверенные темпы восстановления. В следующем году уйдет негативное влияние блокады оккупированного Донбасса. Также позитивные ожидания по экспортным ценам. Вопрос не в том, будет ли расти экономика, а в том, насколько быстро. Но есть риски, связанные с программой МВФ и другим внешним финансированием. В предвыборные годы шансы выполнения требований МВФ - очень низкие, и это может привести к слабому притоку валюты в течение года. Трагедии в этом не будет, но это станет проблемой при расчетах по внешним долгам. Очень слабая надежда на приток иностранных инвестиций. Сигналы из Украины идут тревожные. Инвесторы очень чувствительны к таким событиям. Кроме того, вопрос приватизации вряд ли сдвинется с мертвой точки в предвыборные годы. А рост ВВП по итогам 2018 года достигнет 3,5%, промышленное производство вырастет на 4,6%, инфляция замедлится до 8,9%.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен:

Драйвером для экономики в 2018 году будут потребительские и правительственные расходы, а ​​также инвестиции в основные средства. Фактором сдерживания будут потребности в минимизации дефицита госбюджета из-за необходимости доступа к внешним кредиторам, поддержка стабильности обменного курса путем высокой процентной ставки от НБУ. Экономический рост в 2018 году сможет достигнуть 3%, промпроизводство по сравнению с 2017 годом покажет рост на 2%, средняя инфляция по итогам года не опустится до 13%. Внутренний финансовый рынок начнет постепенно использоваться для инвестирования в основные средства.

Директор аналитической группы по суверенным рейтингам FitchRatings Эрик Ариспе:

Экономический рост в Украине достигнет 3,2% в 2018 году, что будет обусловлено, в первую очередь, внутренним спросом. Положительное влияние на частное потребление оказывает увеличение реальных доходов и расширение доступа к кредитованию. Циклическое восстановление инвестиций может продолжиться. Вместе с тем, достижение более высоких уровней инвестиций, которые способствовали бы увеличению роста, будет зависеть от дальнейшего повышения макроэкономической стабильности и реализации программы реформ, что оказало бы благоприятное воздействие на деловую среду для украинского бизнеса и иностранных инвесторов.

Риски для экономики могут быть обусловлены существенной эскалацией конфликта на востоке Украины, замедлением реформ, усилением сдерживающих факторов в области внешнего финансирования и неопределенностью в плане проводимой политики. Более существенный, чем ожидается, прогресс в деле проведения реформ может способствовать росту доверия и расширению доступа к внешнему финансированию, что оказало бы положительное влияние на перспективы роста и снизило бы риски финансирования на 2018 и 2019 годы.

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко:

В следующем году открытая потребность Украины в финансировании составляет порядка 7 млрд долл. Эти деньги нужно взять у МВФ, ЕС и выйти на внешние рынки. Если откажет МВФ - другого финансирования не будет. На фоне плохой экономической ситуации 2018 года относительно других стран мира, мы будем видеть усиление миграционных процессов, дополнительное политическое расшатывание, задача политиков - понравиться массам, насколько это возможно. И они будут делать это даже в ущерб экономической ситуации. Следующий год - год вызовов.

Если бы проводились активные реформы, то рост в Украине составил пять процентов и выше. Создание антикоррупционного суда и обеспечение верховенство права могут дать значительный толчок для развития бизнес-климата в стране.

Экономика страны маленькая - не дотягивает 100 млрд долл. Каждый дополнительный миллиард может обеспечить дополнительные 0,5% роста. Колоссальный потенциал — это наша тень, по разным оценкам, она достигает до 50%, то есть, есть шанс перезапустить экономику, увеличив ее объем почти в 1,5 раза.

Генеральный директор DragonCapital Томаш Фиала:

Отсутствие сотрудничества с МВФ - основной риск потому, что он может негативно повлиять на курс гривни, а к этому очень чувствительны и бизнес, и население. Я очень надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с МВФ. Но мне кажется, что в правительстве и администрации президента с удовольствием обошлись бы без МВФ - им не очень хочется выполнять условия Фонда. Необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ о создании антикоррупционного суда и приватизации будут приняты в первом квартале 2018 года, а весной будут подняты цены на газ для населения, что будет соответствовать формуле формирования справедливой цены.

Сдержанные прогнозы экспертов говорят о том, что ждать захватывающего дух экономического подъема в следующем году не стоит - проведение глобальных экономических реформ будет отложено на период после выборов. Экономический рост в следующем году будет зависеть от цен на сырьевые товары, перспектив экспорта и внутреннего спроса, который станет расти после очередного поднятия минимальной зарплаты. В то же время, макроэкономическая стабильность и курс национальной валюты будет по-прежнему зависеть от продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и другими донорами. Ведь в следующем году нашей стране предстоит осуществить крупные выплаты по государственному долгу, и справиться с этим без поддержки кредиторов мы не сможем.

Поэтому главными задачами на 2018 год станут победа над популизмом, продолжение программы сотрудничества с МВФ и борьба за инвестиции, чтобы не допустить отката экономики назад. Для достижения этой цели работа найдется для всех.

Ксения Обуховская