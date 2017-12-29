Исполнительная служба арестовала имущество и ряд счетов "ПриватБанка" по делу Суркисов

Государственная исполнительная служба арестовала имущество и ряд счетов «ПриватБанка» по делу о взыскании с финучреждения в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи средств, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

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Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, по иску «ПриватБанка» к Государственной исполнительной службе Министерства юстиции с требованием снять арест с имущества и счетов финучреждения.

Как следует из документа, на основании постановлений государственной исполнительной службы арестованы счета «ПриватБанка» в Национальном банке, «Коммерческом инвестиционном банке», «Расчетном центре по обслуживанию договоров на финансовых рынках», «Акцент-Банке», «Ситибанке», «Укрсоцбанке», банке «Пивденный», «Марфин Банке», «Укрэксимбанке», «Райффайзен Банке Аваль», «Асвио банке»

В пресс-службе «ПриватБанка» по запросу УНИАН сообщили, что банк подал кассационные жалобы на решение об аресте счетов в высшие судебные инстанции.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. В период вхождения государства в капитал банка средства связанных с финучреждением лиц были конвертированы в капитал (процедура bail-in) для снижения расходов государства на докапитализацию финучреждения.

Государственная исполнительная служба 13 ноября открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» в пользу Марины, Рахмиля, Игоря и Светланы Суркисов средств по решению Окружного административного суда Киева от 17 мая в размере 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Национального банка на это решение суда, однако регулятор подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнение решения до разрешения спора в кассационной инстанции.