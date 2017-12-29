Парубий подписал изменения в Налоговый кодекс и направил Порошенко

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятые парламентом 7 декабря необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс и направил их на подпись президенту Петру Порошенко.

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Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий закон (6776-д) с редакционными уточнениями, одобренными депутатами 21 декабря, подписан 27 декабря и в тот же день направлен главе государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке в соответствии с индексом цен ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.

Закон предусматривает повышение ставок экологического налога, ренты за пользование недрами, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов, акцизного сбора на табачные изделия.

Глава Верховной Рады подписал принятый парламентом 7 декабря государственный бюджет Украины на 2018 год и направил его на подпись президенту Петру Порошенко 22 декабря, однако документ не подписан и не обнародован до сих пор.