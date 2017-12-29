Госзакупки-2017: без конкурентной процедуры торгов закупили товаров на 50 миллиардов

Государственные заказчики за 2017 год провели допороговые закупки товаров до 200 тыс. грн и работ до 1,5 млн грн по прямым контрактам без применения конкурентной процедуры торгов на 50 млрд грн.

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Об этом сообщил директор программы инновационных проектов Transparency International Виктор Нестуля на брифинге в Киеве.

«Из 264 млрд грн, которые были потрачены обычными заказчиками в системе Prozorro за год, около 50 миллиардов было потрачено именно по прямым допороговым контрактам без любых процедур», - сказал Нестуля.

По словам эксперта, аномальная активность госзаказчиков в допороговых закупках проявилась в декабре.

«Только в декабре заказчики опубликовали 41 тысячу отчетов почти на 5 млрд грн. Это огромные средства. Есть такая специфическая особенность - в отчетах заказчики указывают закупки на 199,99 тыс. грн. Если бы они добавили еще одну копейку, то были бы обязаны оглашать открытые торги и проводить их на конкурентных основаниях», - отметил представитель Transparency International.

Эксперт отметил, что наибольшим спросом в рамках допороговых закупок пользуются выполнение работ, закупка нефтепродуктов, строительных материалов и офисной техники.

Лидерами же по количеству и объему допороговых закупок в ноябре-декабре стали Министерство образования и науки и Министерство внутренних дел, а также их подведомственные структуры.

Как сообщал УНИАН, Transparency International выступает за распространение обязательного использования процедуры конкурентных торгов в системе Prozorro на допороговые закупки.

Система мониторинга электронных государственных закупок Dozorro по состоянию на конец октября за год своей работы выявила 2680 возможных нарушений, по которым было начато 25 дел по административным нарушениям, закончившихся 5 штрафами, а также 109 уголовных дел, закончившихся тремя приговорами.

При этом наиболее частыми нарушениями являются уклонение от процедуры торгов (711 случаев), дискриминационные требования документации (371 случай), необоснованный выбор победителя (248 случаев), чрезмерные требования к участникам (178 случаев), сговор между частниками закупок (138 случаев), а также безосновательная дисквалификация (125 случаев).

Справка УНИАН. Экономия бюджетных средств в госзакупках в рамках электронной системы Prozorro по состоянию на 29 декабря достигла 37,2 млрд грн.