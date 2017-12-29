Bloomberg назвал мозамбикский метикал лучшей валютой для инвестиций

Bloomberg составил рейтинг лучших инвестиций в 2017 году. Составители рейтинга признали, что наибольшую доходность в 2017 году показали криптовалюты, однако не все готовы инвестировать в них. Поэтому авторы издания создали альтернативный рейтинг лучших вложений в 2017 году, сообщает Republic.

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Среди валют первое место занял мозамбикский метикал. За год он вырос на 21% к доллару. Второе место поделили чешская крона и польский злотый – их курс увеличился на 18%.

Больше всего за год упал узбекский сум (60%), конголезский франк (27%) и леоне (25%). ЦБ Узбекистана в сентябре опустил курс национальной валюты с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар.

Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%. Это, как пишет Bloomberg, связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Среди государственных облигаций наибольшую доходность показала Греция (60%).

В целом наибольшую доходность показали рискованные инвестиции, отметили составители рейтинга.