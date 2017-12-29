Фискальная служба планирует в следующем году собрать на 20% больше налогов

Государственная фискальная служба в 2018 году планирует увеличить перечисление средств в государственный бюджет на 20% по сравнению с 2017 годом, до 771,7 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы ведомства Мирослава Продана.

«2018 год станет годом развития, повышения и возвращения доверия как общества, так и бизнеса к ГФС. У нас все для этого есть. Ресурс, который удалось нам аккумулировать, позволит поднять ГФС на совершенно другой уровень. Более того, у нас сегодня есть ряд наработок, связанных с изменениями, которые внесены законом о бюджете в Налоговый и Таможенный кодексы. Также в следующем году мы планируем провести ряд функциональных и институциональных изменений. Все это дает нам сегодня возможность с уверенностью заявлять о выполнении задач 2018 году в полном объеме», - отметил Продан.

В ГФС сообщили, что сумма налоговых платежей в 2018 году планируется на уровне 399,99 млрд грн, что превышает показатель 2017 года на 35,6 млрд грн. Запланированный сбор таможенных платежей - 371,8 млрд грн, что на 88,2 млрд грн больше, чем в текущем году.

В разрезе основных налогов в 2018 году планируется собрать 84,3 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров, 300 млрд грн НДС с ввезенных в Украину товаров, 124,1 млрд грн акцизного налога и 81,8 млрд грн налога на прибыль.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, поступления в сводный бюджет Украины в январе-ноябре 2017 года составили 764,5 млрд грн, что на 166,2 млрд грн, или на 27,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.