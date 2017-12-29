Экспорт товаров из Украины вырос на 21%: топ-10 крупнейших покупателей (инфографика)

Экспорт товаров из Украины в январе-октябре 2017 года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается в информационных материалах, опубликованных Министерством экономического развития и торговли.

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В структуре экспорта товаров наибольшую долю заняла продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (14,5 миллиарда долларов, или 41,3% экспорта), металлургическая продукция (8,1 миллиарда долларов, или 23%), продукция машиностроения (4 миллиарда долларов, или 11,4%), а также минеральные продукты (3,3 миллиарда долларов, или 9,4%).

В разрезе товарной структуры больше всего вырос объем поставок за рубеж руд и железных концентратов (на 758,4 миллиона долларов), подсолнечного масла (на 763,8 миллиона долларов), кукурузы (на 509,5 миллиона долларов), горячекатаного проката (на 286,1 миллиона долларов), семян рапса (на 401,8 миллиона долларов), ферросплавов (на 345,2 миллиона долларов), изолированных кабелей и проводов (на 187,3 миллиона долларов), сахара (на 121,4 миллиона долларов), экскурсионных круизных суден (на 115,6 миллиона долларов), холоднокатаного проката (на 119,6 миллиона долларов).

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров остается Европейский Союз - его совокупная доля составила 40,2%. При этом доля России составила 9,3%.

Объем украинского экспорта товаров в страны ЕС по итогам января-октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 3,3 миллиарда долларов (на 30,3%) и составил 14,2 миллиарда долларов - в стоимостном измерении это наибольший рост экспорта товаров среди всех партнеров Украины.

В ТОП-10 крупнейших стран-партнеров Украины, кроме ЕС и России, входит также Турция - на ее долю приходится 5,7% общего экспорта украинских товаров, Индия - 5,2%, Китай - 4,6%, Египет - 4,3%, Беларусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Иран - 1,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2017 года вырос на 18,5%, или более чем на 6 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 38,1 миллиарда долларов.