Налички хватит всем: НБУ полностью удовлетворяет нужды банков в предновогодний ажиотаж

Национальный банк полностью удовлетворяет потребности банков в наличности в зависимости от их заявок и в случае необходимости готов рассмотреть возможность увеличения планируемых к выдаче объемов наличности.

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Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном УНИАН, относительно обеспечения регулятором и банками доступа граждан к наличным денежным средствам в период новогодних праздников.

Нацбанк напомнил, что в соответствии с порядком работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов в период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 года включительно, в том числе подкрепить их наличными разных номиналов для обслуживания клиентов.

"Банки должны отслеживать собственные объемы наличности и планировать достаточность наличных в зависимости от потребностей своих клиентов", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в конце ноября обнародовал график работы банковской системы Украины в период новогодних праздников, согласно которому 1 и 8 января 2018 года системы электронных платежей, электронной почты НБУ, а также системы соглашений на межбанковском валютном рынке и купли-продажи гривневых ресурсов работать не будут.