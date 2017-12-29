Что будет с долларом и евро после Нового года: официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк до 3 января (включительно) установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2806,7223 (29 декабря – 2806,7223)

100 EUR – 3349,5424 (29 декабря – 3349,5424)

10 RUR – 4,8703 (29 декабря – 4,8703)

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,07/28,11 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,5352/33,5830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,0672 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 688 сделок на сумму 403,38 миллиона долларов.