Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,6 раза

Платежный баланс Украины в январе-ноябре 2017 года сведен с профицитом на уровне 2,565 миллиарда долларов, что в 2,6 раза выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 987 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в ноябре платежный баланс сведен с профицитом 491 миллион долларов против 80 миллионов долларов дефицита годом ранее.

Согласно данным НБУ, в январе-ноябре дефицит счета текущих операций составил 2,964 миллиарда долларов.

Поступления по финансовому счету за этот период составили 5,523 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 миллионов долларов. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 миллиарда долларов в 2014 году.