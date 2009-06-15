НБУ снизил учетную ставку до 11%

Национальный банк Украины (НБУ) с 15 июня т.г. снизил учетную ставку с 12% до 11%.

Согласно сообщению на официальном веб-сайте НБУ, это закреплено постановлением правления центрального банка от 12 июня 2009 года (№343).

Кроме того, правление НБУ обращает внимание на появление определенных признаков стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке. В частности, в сообщении отмечается снижение инфляционного давления (месячные темпы прироста индекса потребительских цен в текущем году постоянно уменьшались: с 2,9% в январе до 0,5% в мае), прекращение тенденции к оттоку средств населения из банков (в апреле и мае зафиксировано незначительное увеличение вкладов населения в банках), стабилизация ситуации на валютном рынке, рост объемов кредитования предприятий реального сектора экономики и снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

В то же время, отмечает Нацбанк, улучшение в финансовом секторе является неустойчивым, а ситуация в реальном секторе - достаточно напряженной.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.