"Геноцид будущих пенсионеров": экономист резко раскритиковал пенсионную реформу

11:03, 30 декабря 2017
Финансы
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Как считает специалист, в будущем ситуация с выходом на пенсию будет весьма проблемной.

Иллюстрация REUTERS

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины и кандидат экономических наук во время чата для "Главреда" прокомментировал утверждения о том, о новая пенсионная реформа в Украине является "геноцидом пенсионеров".

"Я бы сказал точнее: это - геноцид будущих пенсионеров, которые захотят выйти на пенсию, но не смогут, потому что не будут иметь резко поднятого пенсионного стажа", - сказал он.

Кроме того, экономист рассказал о своем видении данной пенсионной реформы

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"То, что подали как пенсионную реформу, на самом деле является лишь изменением условий выхода на пенсию и условий начисления пенсии. А пенсионная система и остались одноуровневой солидарной. Поэтому проблемы будут у каждого пенсионера с определением как раз этих условий начисления и выхода на пенсии", - отмел Новак.

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Теги: #пенсионная реформа