Порошенко подписал госбюджет-2018: какие изменения ждут украинцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности сообщается, что доходы госбюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60% ВВП.

Кроме того, плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

"Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и помощи на уход за инвалидом І или II группы предусмотрен в сумме 59,9 млрд грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд. гривен. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также в следующем году будет создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционировании Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

"В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий относительно социально-экономического развития отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин", - напомнили в пресс-службе.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.