Курс доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 14 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,65-7,68 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 14 июня и составляет 10,57 грн./евро, продажи – незначительно понизился – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,66 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1% по сравнению с 14 июня и составляет в среднем 0,2336 грн./рубль, продажи – повысился на 1,2%, до 0,2513 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2435 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,60 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,74 грн./евро, что тоже немного дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,4% по сравнению с 14 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – на 1,5%, до 0,2538 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,72 грн., евро – 10,45/11,10 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,61/7,65 грн., евро – 10,65/10,79 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6114, к евро – 10,659005, к российскому рублю – 0,24622.