Порошенко подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Президент Петр Порошенко подписал законы №2233-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и №2245-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеРада приняла изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2018Отмечается, что эти законы входят в бюджетный пакет законодательных актов.

«Документом №2233-VIII урегулируются отдельные вопросы, связанные с формированием и выполнением Государственного бюджета Украины на 2018 рек и создаются условия для стабильного функционирования бюджетной системы и обеспечением реализации медицинской и образовательной реформ», - говорится в сообщении.

Законом предусмотрено уточнение порядка формирования и выполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

«Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования», - пояснили в пресс-службе президента.

Кроме того, изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществление индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Также обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; вводится ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных Законом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.