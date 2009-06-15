Astrum: НБУ продолжит жесткую денежно-кредитную политику

Национальный банк Украины и в дальнейшем будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы соответствовать согласованным с Международным валютным фондом (МВФ) критериям роста денежной базы, а также чтобы доказать, что не он является главным источником инфляции.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «НБУ отреагировал на сильное давление со стороны парламента и Совета Нацбанка, которые ратовали за снижение процентных ставок». Сейчас, когда инфляция упала ниже 15% (год к году), уменьшенные ставки кредита овернайт выглядят положительными в реальном выражении, считает экономист. В то же время, по его мнению, ожидаемый рост индекса потребительских цен в ближайшие 12 месяцев указывает на то, что новые реальные ставки по кредитам овернайт ушли в область отрицательных значений.

Экономист прогнозирует, что решение НБУ о снижении ставки не повлияет на положение дел в сфере банковского кредитования. «НБУ ужесточал политику рефинансирования в последние месяцы, так что ставки овернайт стали второстепенным фактором, ведь объемы рефинансирования остаются низкими и более 90% их направляется по линиям экстренного оздоровительного кредитования банков», – отметил А.БЛИНОВ. К тому же стоимость денег сегодня является второстепенным фактором для банковского сектора: ликвидность довольно высока, а ключевой проблемой является доверие к контрагентам, считает он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) с 15 июня т.г. снизил учетную ставку с 12% до 11%. Это закреплено постановлением правления центрального банка от 12 июня 2009 года (№343).

Правление НБУ также обращает внимание на появление определенных признаков стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке. В частности, отмечается снижение инфляционного давления (месячные темпы прироста индекса потребительских цен в текущем году постоянно уменьшались: с 2,9% в январе до 0,5% в мае), прекращение тенденции к оттоку средств населения из банков (в апреле и мае зафиксировано незначительное увеличение вкладов населения в банках), стабилизация ситуации на валютном рынке, рост объемов кредитования предприятий реального сектора экономики и снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

В то же время, отмечает Нацбанк, улучшение в финансовом секторе является неустойчивым, а ситуация в реальном секторе – достаточно напряженной.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%, в мае 2007 г. – снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля – до 12% годовых.