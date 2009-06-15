Эксперт: BNP Paribas интересен бизнес в Украине

Увеличение участия BNP Paribas в капитале «УкрСиббанка» свидетельствует о заинтересованности французской банковской группы развивать бизнес в Украине. Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» Екатерина СИДОРОВА.

По ее словам, «более высокая концентрация собственности в руках французской группы добавит гибкости в вопросах финансовой поддержки украинского банка».

Е.СИДОРОВА напомнила, что среди прочих важных для «УкрСиббанка» событий будет рассмотрение в конце июня советом директоров ЕБРР вопроса о предоставлении десятилетнего субординированного кредита на сумму до 100 млн. долл. По мнению аналитика, этот вопрос, скорее всего, будет решен положительно.

Как сообщал УНИАН, BNP Paribas увеличил участие в уставном капитале «УкрСиббанка» (Харьков) до 75,499%. В то же время ЗАО «Украинская металлургическая компания» сократила свое участие в капитале банка до 19,749%.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%).

Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.