Участники МВФ собрали свыше 400 млрд. долл.

Участники МВФ собрали более 400 миллиардов долларов с учетом взносов Бразилии, России и Китая для увеличения ресурсов МВФ, которые будут направлены на борьбу с мировым кризисом, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании президиума правительства РФ.

"Удалось собрать более 400 миллиардов долларов с учетом Бразилии, России и Китая. Ожидается взнос Индии", - цитирует его слова "Время новостей".

Решение увеличить фонд для борьбы с мировым финансовым кризисом было принято на лондонском саммите "двадцатки" в апреле. Страны G20 тогда договорились направить 1,1 триллиона долларов Международному валютному фонду и другим финансовым институтам. В частности, МВФ обещаны дополнительные средства в объеме 750 миллиардов долларов, в том числе 250 миллиардов для поддержки выпуска новых СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ).