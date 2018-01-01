Порошенко в новогоднем поздравлении призвал правительство ускорить темпы экономического роста

Президент Украины Петр Порошенко призвал правительство ускорить темпы роста экономики в 2018 году и пообещал обеспечить для этого необходимые политические условия.

Об этом говорится в новогоднем обращении главы государства к украинскому народу.

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«Пусть не без ошибок, но движемся вперед, и после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию. За все, что Украина достигла, огромное спасибо каждому из вас - это результат совместной работы», - заявил Порошенко.

По словам главы государства, в новом году правительство должно ускорить темпы экономического роста. «Необходимо повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев, и это нам по силам. Как президент, обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018 годом и пожелал мира, счастья и благополучия.