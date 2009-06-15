Китай дает Таджикистану 8,78 млн. долл. на антикризисные меры

Безвозмездную помощь в 60 миллионов юаней (около 8,78 миллиона долларов) выделит Китай Таджикистану на поддержку правительственных антикризисных мер, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента Таджикистана. По его словам, договоренность о выделении помощи достигнута в ходе двусторонней встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона с председателем КНР Ху Цзиньтао, прошедшей в Екатеринбурге в понедельник. На экономику более чем семимиллионного Таджикистана, более половины населения которого живет за чертой бедности, серьезно повлияло снижение спроса и мировых цен на хлопок и алюминий - основные экспортные товары страны. Кроме того, снизились валютные поступления из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов, составляющих до 40% ВВП. Свыше 90% таджикских мигрантов работает в России. МВФ прогнозирует рост ВВП республики в этом году в размере 2-3% против 7,9% в 2008 году.