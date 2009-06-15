ING Bank: НБУ будет сдерживать рост предложения денег

Вероятность дальнейшего ослабления монетарной политики в течение ближайших месяцев достаточно низка, поскольку НБУ будет вынужден сдерживать рост предложения денег в связи с ограничениями МВФ, а также в связи с планами правительства увеличить социальные расходы в свете приближающихся президентских выборов.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре ING Bank Ukraine, переданном УНИАН.

По мнению аналитиков, ключевыми факторами, которые позволили НБУ снизить учетную ставку, могли быть замедление инфляции, стабилизация обменного курса, а также некоторое улучшение динамики депозитов. В обзоре отмечается, что учетная ставка НБУ по сути не является эффективным инструментом отечественной монетарной политики, в то время как ставки рефинансирования НБУ являются более значимыми.

Аналитики напоминают, что в пятницу НБУ снизил ставку овернайт для обеспеченных кредитов с 18% до 16%, при этом ставка овернайт для необеспеченных кредитов была снижена с 20% до 18%. «Такое снижение ставок рефинансирования НБУ должно сократить стоимость финансирования для банков, однако этого может быть недостаточно для оказания существенного влияния на кредитование реального сектора», - полагают авторы обзора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) с 15 июня т.г. снизил учетную ставку с 12% до 11%. Это закреплено постановлением правления центрального банка от 12 июня 2009 года (№343).

Правление НБУ также обращает внимание на появление определенных признаков стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке. В частности, отмечается снижение инфляционного давления (месячные темпы прироста индекса потребительских цен в текущем году постоянно уменьшались: с 2,9% в январе до 0,5% в мае), прекращение тенденции к оттоку средств населения из банков (в апреле и мае зафиксировано незначительное увеличение вкладов населения в банках), стабилизация ситуации на валютном рынке, рост объемов кредитования предприятий реального сектора экономики и снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

В то же время, отмечает Нацбанк, улучшение в финансовом секторе является неустойчивым, а ситуация в реальном секторе – достаточно напряженной.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%, в мае 2007 г. – снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля – до 12% годовых.