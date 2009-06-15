Кужель инициирует мораторий на депозиты кредитных союзов

Глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ инициирует введение моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, такую идею озвучила А. КУЖЕЛЬ сегодня во время круглого стола.

В частности, Госкомпредпринимательства совместно с кредитными союзами намерен уже в ближайшее время обратиться к главе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктору СУСЛОВУ с требованием ввести такой мораторий.

Как сообщил во время круглого стола представитель Госфинуслуг, на сегодня в Украине действует более 800 кредитных союзов, 120 из них являются проблемными.

В то же время представители кредитных союзов отмечают, что выплаты по приблизительно 65% выданным населению кредитам на сегодня просрочены.

По мнению А. КУЖЕЛЬ, мораторий поможет спасти кредитные союзы от оттока депозитных средств населения и таким образом не дестабилизировать рынок. Она также предлагает ввести в проблемных организациях временных администраторов с целью улучшения их финансового состояния и повышения ликвидности.

Кроме того, А. КУЖЕЛЬ настаивает на объединении отдельных участников рынка кредитных союзов с целью создания системы саморегулирования рынка. Глава Госкомпредпринимательства призвала участников рынка разработать свои предложения относительно деятельности организаций и подать их на рассмотрение Кабинета министров в сентябре, когда будет проходить заседание правительства совместно с предпринимателями.