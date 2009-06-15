ГНАУ выявила незаконно заявленного НДС на 3,5 млрд. грн.

В январе-мае 2009 года налоговики выявили незаконно заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 3 млрд. 457,7 млн. грн., что на 199,4 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

По данным ГНАУ, в Украине в текущем году фактически возмещено предприятиям 13 млрд. 572,2 млн. грн., из них на счета плательщиков – 12 млрд. 29 млн. грн. Всего было задекларировано к возмещению 19 млрд. 321 млн. грн.

С начала года наибольшая сумма возмещений НДС (почти 90%) была проведена товаропроизводителям-экспортерам собственной продукции.