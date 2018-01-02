Украинские банки еще сутки не будут работать

В украинских банков сегодня, 2 января, - неприемный день. И это несмотря на первый рабочий день 2018 года. Банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Об этом ранее предупредил Нацбанк .

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

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3, 4, 5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

НБУ также отмечает, что в период рождественско-новогодних праздников банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Нацбанк также определился с курсами валют, которые начали 2018 год.