Украинские банки еще сутки не будут работать
Клиентов начнут обслуживать 3 января.
В украинских банков сегодня, 2 января, - неприемный день. И это несмотря на первый рабочий день 2018 года. Банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.
Об этом ранее предупредил Нацбанк .
Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.
Читайте такжеВ Украине вводят ежегодную оценку устойчивости банков
3, 4, 5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.
НБУ также отмечает, что в период рождественско-новогодних праздников банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
Нацбанк также определился с курсами валют, которые начали 2018 год.