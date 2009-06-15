Foyil: Украинские компании будут сокращать выплаты дивидендов

Как и многие компании по всему миру, украинские компании также будут сокращать выплаты дивидендов в 2009-2010 годах.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН директор аналитического департамента Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

В частности, по его словам, «прибыльность многих компаний снизится в связи с финансовым кризисом, а некоторые вообще не увидят прибыль в этом году. Помимо этого, вдобавок к падению продаж, многие компании имеют большие объемы задолженности, которые нужно погашать в этом году, и все возможные ресурсы направляются на погашение долгов и их реструктуризацию. Даже распределение прибыли за предыдущие периоды будет трудноосуществимым, по причине низкой ликвидности».

Как считает А.МИРЗАЗАДЕ, «вряд ли компании будут думать о направлении наличности на выплату дивидендов, в то время как большими темпами растет дебиторская задолженность, а пополнение оборотных средств банковскими кредитами почти невозможна. О дивидендах в банковском секторе на 2009 год можно вообще не думать, так как выплата дивидендов это фактически вымывание капитала, что негативно скажется на уровне капитализации, о недостаточности которой всем известно».

Скорее всего, по мнению А.МИРЗАЗАДЕ, основными плательщиками дивидендов станут компании входящие в крупные холдинги, для перераспределения вложений в другие проекты или покрытия долгов других внутрихолдинговых компаний. Например, «ArcelorMittal Кривой Рог» выплатил дивиденды на 5,8 миллиардов гривен в середине 2008 года, только потому, что материнской компании нужны были средства для покрытия части общего долга конгломерата.

А.МИРЗАЗАДЕ также отметил, что в случае недавней выплаты дивидендов компанией «Киевстар» так же есть логика. Проникновение рынка мобильной связи в Украине перевалил за 100%. И «Киевстар» занимает на этом рынке лидирующую позицию. Фактически компания превращается в «cash cow» с нераспределенной прибылью около 3 миллиардов долларов. «Столько средств компании вряд ли понадобится для реализации проектов на достаточно развитом рынке мобильной связи, а Telenor и «Альфа-Груп» дивиденды в 613 миллионов долларов нынешнее время не помешает», - сказал А.МИРЗАЗАДЕ.