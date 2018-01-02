На счете Госказначейства сократился остаток средств

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 2,8 раза.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составлял 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.