Украина заняла первое место в рейтинге улучшения делового климата по версии Financial Times

Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленного британским деловым изданием Financial Times.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», - написал премьер.

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Согласно данным FT, опубликованным Гройсманом, за семь лет деловой климат в Украине улучшился на 24,21 пункта - до 63,9 пункта.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 ноября планировала рассмотреть законопроект №6540 об улучшении инвестиционного климата, который в случае принятия позволит Украине попасть в ТОП-50 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business. Однако законопроект был снят с повестки дня парламента.

Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.

Минэкономразвития прогнозировало, что Украина может подняться в рейтинге на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально могло бы приносить дополнительно 1 млрд долл. инвестиций в страну ежегодно.