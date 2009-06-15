Финрезультат предприятий Украины в январе-апреле уменьшился на 77,6%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2009 года против января-апреля 2008 года уменьшился на 77,6% - до 8 млрд. 757,9 млн. грн., против января-марта т.г. – вырос на 33,5%

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды, соответственно, уменьшилась на 12,4% и увеличилась на 18,4%, убытки - выросли в 2,6 раза и 15,3%.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. прибыль получили 53,9% всех предприятий страны - они завершили период с финрезультатом 46 млрд. 905,9 млн. грн.

С убытком январь-аапрель т.г. завершили 46,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 38 млрд. 148 млн. грн.

В январе-апреле т.г. против аналогичного периода 2008 года доля убыточных предприятий Украины увеличилась на 10,2 п. п., против января-марта - уменьшилась на 1,3 п. п.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году против 2007 года уменьшился на 57,4% или на 77 млрд. 987 млн. грн. - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.