Кабмин рассмотрит повышение "минималки" до 4200 гривень – закон о госбюджете

Кабинет министров Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты в стране до 4200 гривень с 3723 гривень.

Читайте такжеПорошенко подписал госбюджет-2018: какие изменения ждут украинцев

Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

"Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривень в месяц со второго квартала 2018 года", - говорится в законе.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 гривень.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривень, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.