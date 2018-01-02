Кабмин рассмотрит повышение "минималки" до 4200 гривень – закон о госбюджете

14:00, 02 января 2018
Финансы
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Предполагается, что минималка может быть поднята до 4200 гривень уже со второго квартала текущего года.

фото УНИАН

Кабинет министров Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты в стране до 4200 гривень с 3723 гривень.

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Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

"Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривень в месяц со второго квартала 2018 года", - говорится в законе.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3723 гривень.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривень, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

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Теги: #минималка в Украине#повышение минимальной зарплаты