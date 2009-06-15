МВФ верит в восстановление экономики США

Значительный объем стимулирующих мер облегчит рецессию в США в этом году и немного ускорит рост экономики в 2010 году, заявил Международный валютный фонд в понедельник. Об этом сообщает Рейтер

По оценке фонда, доллар США лишь ненамного превышает уровень, подразумеваемый среднесрочными показателями, а его стоимость будет зависеть от аппетита зарубежных инвесторов к американским активам.

"Сочетание сохраняющегося напряжения и продолжающейся коррекции на рынках занятости и жилья, как ожидается, ограничит рост на какое-то время, и стабильное восстановление, вероятно, начнется только в середине 2010 года", - сообщил МВФ.

Фонд предсказал, что экономика США сократится в текущем году на 2,5 процента, а в 2010 году вырастет на 0,75 процента. Согласно апрельскому прогнозу МВФ, ВВП США должен был снизиться на 2,8 процента в 2009 году и стагнировать в 2010 году.

Согласно подсчетам фонда, финансовые программы Вашингтона повысят годовой ВВП на 1 процент в 2009 году и на 0,25 процента в 2010 году.

Тем не менее, МВФ сообщил, что прогноз экономики США очень неопределен и восстановление может быть омрачено дальнейшими наложениями взысканий на дома и снижением цен на недвижимость на фоне растущей безработицы.

Если экономическая активность не сможет восстановиться, необходимо будет обсудить дополнительные стимулирующие меры, а ФРС США должна будет удерживать ключевую ставку на нынешнем низком уровне, считает фонд.

Так как экономика начала укрепляться и очевидно, что происходит восстановление, МВФ считает, что США должны разработать и обнародовать стратегию отмены денежных стимулов.

Фонд прогнозирует, что в 2009-2010 годах дефицит бюджета достигнет 9 процентов ВВП, а объем государственного долга почти удвоится и составит 75 процентов ВВП.