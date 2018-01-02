Дефицит внешней торговли Украины вырос почти на 21%

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-ноябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 5,775 миллиарда долларов, что на 20,8% больше дефицита за январь-ноябрь 2016 года.

Читайте такжеПрофицит платежного баланса Украины вырос в 2,6 раза

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 30,2% - до 7,836 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 1,6 раза – до 2,061 миллиарда долларов.

По данным НБУ, в ноябре дефицит внешней торговли составил 450 миллионов долларов, в том числе дефицит торговли товарами – 734 миллионов долларов, профицит торговли услугами – 284 миллионов долларов.

Украина в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года нарастила товарооборот с Россией на 28,6% - до 9,364 миллиарда долларов, с Европой - на 28,8%, до 31,210 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов.