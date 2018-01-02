Сводный бюджет Украины вышел в плюс на 34 миллиарда против дефицита годом ранее

Сводный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 33,9 миллиарда гривень против 9,988 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы сводного бюджета за этот период составили 924,5 миллиарда гривень, расходы – 891,3 миллиарда гривень.

По данным НБУ, профицит государственного бюджета в январе-ноябре составил 5,519 миллиарда гривень против дефицита в 45,5 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы – 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.