Официальный курс НБУ на 16 июня
18:40, 15 июня 2009Финансы
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Евро снизилось
Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD – 761.1400 грн.; 100 EUR – 1054.1789 грн.; 10 RUR – 2.4431 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 761.1400 (на 15 июня – 761.1400)
100 EUR – 1054.1789 (на 15 июня – 1065.9005)
10 RUR – 2.4431 (на 15 июня – 2.4622)
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