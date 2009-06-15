Официальный курс НБУ на 16 июня

Евро снизилось

Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD – 761.1400 грн.; 100 EUR – 1054.1789 грн.; 10 RUR – 2.4431 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 761.1400 (на 15 июня – 761.1400) 100 EUR – 1054.1789 (на 15 июня – 1065.9005) 10 RUR – 2.4431 (на 15 июня – 2.4622)

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