Евро и доллар застыли на месте: официальный курс гривни
Официальный курс НБУ до 3 января: 100 USD – 2806,7223 гривни; 100 EUR – 3349,5424 гривни; 10 RUR – 4,8703 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк до 3 января (включительно) установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2806,7223 (29 декабря – 2806,7223)
100 EUR – 3349,5424 (29 декабря – 3349,5424)
10 RUR – 4,8703 (29 декабря – 4,8703)
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Как сообщал УНИАН, курс украинской гривни в 2017 году снизился на 5% по отношению к доллару США - средневзвешенный курс Национально банка в последний день межбанковских торгов в этом году составил 28,0672 гривни/доллар по сравнению с 26,6924 гривни/доллар в первый день торгов уходящего года.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.