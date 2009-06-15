Президент поручил Счетной палате контролировать бюджетные средства

Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО, в котором просит усилить контроль за использованием средств бюджета в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Президента, с такой просьбой глава государства обратился, учитывая наличие серьезных проблем в выполнении бюджета-2009.

При этом В.ЮЩЕНКО сослался на статьи 26 и 59 Бюджетного кодекса Украины, согласно которым Государственное казначейство Украины ежемесячно предоставляет Счетной палате отчетность о выполнении государственного бюджета Украины, а Счетная палата осуществляет внешний контроль и аудит использования средств госбюджета.

В частности, в своем письме Президент просит Счетную палату обеспечить в ежемесячном режиме осуществление Счетной палатой оперативного анализа состояния выполнения государственного бюджета с обязательным обнародованием его результатов; осуществить тематическую проверку законности и эффективности использования средств созданного в бюджете Стабилизационного фонда; проанализировать состояние финансирования в текущем году ряда бюджетных программ.

Также В.ЮЩЕНКО просит предоставить материалы проверок и аудитов использования бюджетных средств, проведенных Счетной палатой в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 8 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике правительство за манипуляции с выполнением госбюджета.

Он подчеркнул, что за последние четыре месяца 30-40% объемов ежемесячных поступлений в бюджет приходится на последний день месяца. Кроме того, отметил глава государства, налоги с плательщиков взимаются вперед.

По данным В.ЮЩЕНКО, сумма таких налогов составляет 12 млрд. грн., а кроме того, не возмещен НДС на 13,5 млрд. "У нас такой цифры не было с начала истории, причем 4 млрд. грн. уже подтверждены проверками", - сказал президент.

По его мнению, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что в 2009 году не будет заявленного правительством роста ВВП на 0,4% и инфляции уровне 9,5%. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ресурсов бюджета едва хватает для финансирования наиболее важных, “критических” расходных статей.