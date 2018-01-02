Госказначейство возместило налогоплательщикам НДС на 120 миллиардов гривень

Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Читайте такжеПрезидент допускает отмену пошлин и отсрочку на год уплаты НДС

Согласно сообщению, в декабре показатель возмещения НДС сократился на 81 миллион гривень – до 11,340 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в январе-сентябре 2017 года увеличила возмещение по налогу на добавленную стоимость на 37,5%, или на 23,9 миллиарда гривень, до 87,6 миллиарда гривень.

За 2016 год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.