Ющенко: Правительство должно отчитаться в Раде по госбюджету

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА на необходимость в ближайшее время заслушать в парламенте отчет Кабинета министров и выводы Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к председателю ВР В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году ситуация с выполнением госбюджета является критической.

«Выполнение бюджета сопровождается рядом чрезвычайно опасных экономических и финансовых тенденций. Правительство постоянно прибегает к корректировке в сторону уменьшения показателей бюджетной росписи, использованию накопленных в предыдущие периоды ресурсов, сбору налогов наперед, задержке бюджетного возмещения НДС, эмиссионному финансированию расходов государственного бюджета», - отметил Президент.

В то же время, говорится в письме, правительство не выполнило норму закона о госбюджете-2009, в соответствии с которой по результатам выполнения бюджета Кабинет министров до 1 мая 2009 года вносит на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в основной финансовый документ страны.

«Учитывая то, что проблема выполнения бюджета в условиях преодоления кризисных явлений в экономике является ключевой и от нее зависит дальнейшее экономическое развитие страны, прошу Вас в ближайшее время заслушать в Верховной Раде отчет Кабинета министров и выводы Счетной палаты по выполнению бюджета и выработать соответствующую позицию парламента относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет Украины», - отмечает Президент.