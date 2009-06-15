УЗ недополучила свыше 150 млн. грн. за перевозку льготников

За 5 месяцев 2009 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 191,4 млн. грн., в то время как получили компенсаций только 20,7% от необходимой суммы, или 39,6 млн. грн.

Об этом агентству УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, льготные перевозки, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнены на сумму 118,8 млн. грн., а компенсации за них получены в размере 30 млн. грн. (25,3%). По данным ведомства, также сложной остается ситуация с финансированием перевозок студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железные дороги перевезли студентов на сумму 64,3 млн. грн., а получили компенсаций (от Минобразования) 9,3 млн. грн. (14,6%).

Наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 годов. Железные дороги перевезли детей на сумму 7,9 млн. грн., а компенсации (от Министерства по делам семьи и молодежи) не получили вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 годов и другим.

По закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с их финансированием остается критической.